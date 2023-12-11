Компания POCO, популярный технологический бренд среди молодых любителей технологий, объявила дату старта продаж POCO C65 в Казахстане. Новинка станет доступна для покупки, начиная с 15 декабря, и будет эксклюзивно представлена в сети магазинов электроники и компьютерной техники «Белый Ветер», а также на официальном сайте mi.com.kz.

POCO C65 — это новый смартфон, который отлично подойдёт для молодого поколения людей, ищущих производительное устройство по доступной цене для своих развлечений. Смартфон POCO C65, пополнивший популярную серию C, привлекает внимание пользователей иммерсивным (эффект погружения) дисплеем, улучшенной камерой, производительным процессором и долгим временем автономной работы.

Впечатляющий 6,74-дюймовый дисплей POCO C65 буквально погружает в контент, будь то короткие видеоролики, чтение или полнометражные фильмы. Частота обновления 90 Гц обеспечивает плавность изображения, что повышает качество развлечений, а мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч (тип.) и поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяют долго оставаться на связи. Расслабьтесь и наслаждайтесь длительным просмотром, благодаря защите от перенапряжения глаз, обеспечиваемой LCD-экраном с ШИМ-диммингом и сертификацией TÜV на низкий уровень синего света (программное решение) и отсутствие мерцания.

Расширенные функции и мощный модуль камеры POCO позволяют пользователям без особых усилий повысить качество фотографий и видео и вывести свои публикации в социальных сетях на новый уровень. POCO C65 оснащен впечатляющей тройной камерой с искусственным интеллектом, включающей сверхчёткую основную камеру на 50 МП с 10-плёночными фильтрами и одной плёночной рамкой. Мягкий кольцевой свет фронтальной 8-Мп камеры создаёт эффект естественного освещения, который улучшает фотографии даже в сложных условиях, обеспечивая потрясающие селфи и портретные снимки.

Его улучшенный пользовательский интерфейс предлагает новое, интуитивно понятное кольцо для масштабирования объекта в кадре, обеспечивающее его более плавное увеличение и уменьшение, что обеспечивает идеальную композицию фотографии. Раскрыть свой творческий потенциал также помогут режим покадровой съёмки и ночной режим. Среди интересных функций — Flim Camera, которая позволяет пользователям создавать фотографии и видео в атмосфере винтажных фильмов. Также есть возможность добавить фильтры и водяной знак POCO C65.

Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,0 ГГц обеспечивает пользователю быструю и плавную обработку данных. Поддержка расширения памяти хранилища до 1ТБ, а также до 16 ГБ оперативной памяти благодаря технологии расширения оперативной памяти с лихвой удовлетворят потребности самых заядлых любителей игр, музыки или кино.

POCO C65 — отличный смартфон начального уровня, позволяющий полностью раскрыть свой визуальный творческий потенциал и погрузиться в мир развлечений и игр. Смартфон будет доступен в трёх цветах: чёрном, синем и фиолетовом. Рекомендуемая розничная цена POCO C65 в версии 8+256 ГБ составит 59 990 тенге.

О компании POCO

POCO — молодой независимый бренд, берущий начало из корпорации Xiaomi. На сегодняшний день POCO вышел на 98 мировых рынков. Философия POCO – «Всё, что вам нужно, ничего лишнего» – побуждает бренд полностью сосредоточить свои усилия в области исследований и разработок с особым упором на обратную связь от фанатов. Это неустанное стремление к технологиям, в которых действительно нуждаются пользователи, демократизирует процесс принятия решений, ускоряя эволюцию компании и обновляя индустрию смартфонов.

О компании Белый Ветер:

Белый Ветер — Казахстанский ритейлер в сегменте компьютерной и цифровой техники с более чем 40 розничными магазинами по всей стране. Интернет-магазин www.shop.kz с 2007 года является одним из лидеров в электронной коммерции на территории Казахстана.

Дисклеймер

Частота обновления может регулироваться до 90 Гц в поддерживаемых приложениях.

5000 мАч — типичное значение ёмкости аккумулятора POCO C65. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 10 Вт. Адаптеры питания с поддержкой зарядки 18 Вт приобретаются отдельно. Рекомендуется использовать адаптеры питания мощностью 18 Вт и выше, поддерживающие зарядку от сети стандарта PD.

В варианте 8 ГБ+256 ГБ объём оперативной памяти может быть увеличен до 16 ГБ. Расширение памяти доступно только при наличии достаточного объема памяти на устройстве. Фактическое расширение объёма оперативной памяти в разных моделях отличается.

Новости компании