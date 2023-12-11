Морозная погода в предстоящие дни сохранится в большинстве областей Казахстана. Это связано с влиянием Арктического антициклона, рассказали в «Казгидромете».

12 и 13 декабря на востоке, юге и юго-востоке страны пройдёт снег, в горных районах — сильный снег. На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах — туманы.

12 и 13 декабря температура воздуха ночью прогнозируется:

на северо-западе и в центре — 25-38 мороза,

на севере — 30-38 мороза,

на крайнем севере и северо-западе страны — 40-44 мороза,

на востоке республики — 20-38 мороза.

14 декабря в отдельных районах — до 40-42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25-30, в горных районах — 33-38 мороза.

— С 14 декабря Арктический антициклон начнёт смещаться в северо-восточном направлении. В связи с этим на западную половину республики начнёт поступать менее холодный воздух. Ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе — до 5-16 мороза, на северо-западе — до 15-35 мороза, на севере — до 25-38 мороза, — рассказали синоптики.

