Двух полицейских подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Алматы

Глава МВД в кулуарах мажилиса подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, передаёт NUR.KZ.

Telegram-канал Egov.Press писал о том, что двух капитанов полиции подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Преступление произошло в начале декабре.

Министр внутренних дел Ержан Саденов подтвердил информацию.

— К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники – на сегодняшний день – совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест. На сегодняшний день проводится проверка, – сообщил Саденов.

Глава МВД подтвердил, что на момент совершения преступления подозреваемые ещё состояли в рядах органов внутренних дел.

Ранее стало известно о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана. Марата Куштыбаева подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Девушку доставили в полицию за нарушение тишины в одной из съёмных квартир Талдыкоргана. Адвокат потерпевшей рассказал, что её завели в кабинет главного полицейского города, где и произошло изнасилование. После скандала главу полиции Жетысу сняли с должности.

Позже появилась информация, что бывших полицейских Алматинской области задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.