За прошедшую неделю в Алматы зарегистрировали 43 501 случай ОРВИ. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщила заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.
Всего в эпидемиологическом сезоне (с первого октября по шестое декабря) зарегистрировали 297 838 случаев ОРВИ.
С начала ноября выявили 104 подтверждённых случаев гриппа. Состояние пациентов удовлетворительное.
— Кроме того, в городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус, аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус, — отметила Калыкова.
Эпидемиолог рекомендуют жителям соблюдать общие меры профилактики:
- укреплять иммунную систему;
- сократить посещение массовых мероприятий;
- проветривать помещения с проведением влажной уборки;
- избегать контакта с больными ОРВИ;
- в случае заболевания необходимо находиться дома и не заниматься самолечением;
- не отправлять больных детей в школы, сады и места проведения культурно-массовых мероприятий.
В Казахстане также сложная ситуация с корью. Главный врач страны говорила, что она может стабилизироваться в декабре.