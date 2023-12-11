ТОО «Батыс Энергоресурсы» подало заявку на повышение тарифа на электроэнергию. Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО.

По информации ведомства, 22 декабря в 11:00 состоится публичное слушание по рассмотрению заявки ТОО «Батыс Энергоресурсы» о предстоящем изменении предельных цен на электроэнергию в розничной торговле.

Как выяснилось, предприятие просит повысить стоимость их услуг на четыре тенге (около 20%) за 1 кВт/ч электроэнергии. Если монополисту утвердят новый тариф, то это будет второе повышение за год. Стоимость электричества в ЗКО уже дорожала в октябре нынешнего года. На сегодняшний день 1 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей стоит 24,61 тенге с учётом НДС.



Свою заявку на повышение электроэнергии БЭР мотивирует тем, что повысилась стоимость транспортировки электричества, а также изменениями в услугах РФЦ.

Публичное слушание пройдет по адресу: улица Ескалиева, дом 177, шестой этаж, конференц-зал. В нём могут принять участие потребители и все заинтересованные лица. Кроме этого, слушание будет транслироваться в режиме онлайн на официальной странице ДКРЕМ по ЗКО в Facebook.

Напомним, с первого октября ТОО «Батыс Энергоресурсы» уже повысило тариф на электроэнергию. В этом году также уже повышалась цена на услуги АО «Жайыктеплоэнерго». Кстати, они подали заявку ещё раз и её рассмотрят. В августе повысился тариф услуг АО «ЗапКазРЭК». А с первого января следующего года услуги предприятия вновь подорожают. Тариф утвердили на ближайшие пять лет с ежегодным повышением. Наверняка заявка ТОО «Батыс Энергоресурсы» связана с этим.

Кроме этого сразу на 50% повысился тариф и ТОО «Батыс су арнасы». А еще в акимате приняли окончательное решение по повышению стоимости проезда в общественном транспорте на 20 тенге.