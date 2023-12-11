Сегодня, 11 декабря, в редакцию «МГ» обратились жители многоэтажных домов, причём с разных концов города.

— Центр города, а холод в доме жуткий. Тепловики говорят — в КСК обращайтесь. Детей теплее одели и сидим. Дети ходят в СОШ №3, там тоже холодно, они пришли замёрзшие, — говорит жительница дома №19 на улице Сарайшык.

На холод пожаловались жители Кусаинова 157, Абулхаир хана 46, Курмангазы 173 и дома №3/1 в четвёртом микрорайоне.

Жалобы поступают и на школы, и детские сады Уральска.

— В школе №13 очень холодно. Сын-первоклассник вышел, когда меняла ему обувь, ноги потрогала — они ледяные. Руки холодные, дрожит весь. Самое удивительное, что в школе требуют соблюдения школьной формы. Без проблем, только обеспечьте нормальную температуру в здании, — говорит мама младшеклассника.

Аналогичные жалобы поступили и на школы №3, №6 и №21.

Впрочем, заместитель акима Уральска Жандос Дюсенгалиев сообщил, что в 95% случаях жалоб выясняется, что АО «Жайык тепло энерго» подаёт тепло в пределах нормы. И проблема зачастую в самих домах, а точнее внутренних сетях.

— С наступлением зимы мы всегда обращаемся к жителям домов и КСК — просим провести ремонт, опрессовку, проверить внутреннюю систему отопления и подачи воды, проверить насосы. Жалобы приходят, мы выезжаем и на месте видим, что тепло доходит до дома. И вся проблема во внутренних сетях. Что касается школ, у каждой есть свои администраторы в лице горОО и ОблУО. И они ответственны за школы. Если в школах или детсадах холодно, руководство должно обратиться к своим администраторам. Тем не менее жители могут оставить свою заявку по единому номеру IKomek 109. Мы совместно с тепловой инспекцией выедем по адресу, проверим, соответствует ли подаваемое тепло нормам. Если нет, то будет работать с ЖТЭ. Если всё в норме и проблема во внутренних сетях, то оставим рекомендации, — рассказал Жандос Дюсенгалиев.

