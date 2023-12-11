При какой погоде школьников Алматы переводят на удалёнку

В управлении образования Алматы рассказали, при какой погоде школьников и студентов начальных курсов колледжей отправляют на удалёнку.

В ведомстве пояснили, что соответствующий приказ издают на основании уведомления от ДЧС мегаполиса о погодных условиях. Занятия переводят в онлайн-формат при показателях:

-25…-29 градусов и ниже при скорости ветра 2-4 метров в секунду — в 0-4-х классах;

-25…-29 градусов и ниже при скорости ветра 5 метров в секунду и более — в 0-9-х классах;

-30…-34 градусов и ниже при скорости ветра 2-4 метров в секунду — в 0-9-х классах;

-30…-34 градусов и ниже при скорости ветра 5 метров в секунду и более — в 0-11 (12) классов. В колледжах для (1-2-й курсов);

-35 градусов и ниже при скорости ветра 2 метра в секунду и более в 0-11 (12) классов. В колледжах для (1-2-й курсов)

— Сейчас в Алматы все школьники учатся в традиционном формате. Объявления в случае отмены занятий разместят на сайтах управления и районных отделов образования, — отметили в ведомстве.

Дошкольные учреждения же работают при любой температуре. Если же родители не хотят приводить ребёнка в мороз, они должны сообщить об этом заведующему или воспитателю.

Тем временем в Алматы в 19:00 вновь начался снегопад. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности и не ходить пока в горы.

С девятого декабря в Алматы отмечается похолодание. Согласно прогнозу погоду, 12 декабря в мегаполисе столбики термометра могут опуститься до -20 градусов.