Корь в Алматы: сколько заболевших на сегодня

​С марта в Алматы зарегистрировали 3 193 лабораторно подтверждённых случаев кори. Почти 80% инфицированных — дети до 14 лет. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Среди заражённых преимущественно непривитые. В 70% случаев — по причине отказа родителей от вакцинации детей.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев и с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса. В Алматы дополнительно привили против кори 13 920 детей.

Получить прививку можно в своей поликлинике.