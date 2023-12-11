По данным «Казгидромета», в ближайшие дни в стране сохранятся сильные морозы.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -16..-18 градусов, ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -12..-14 градусов, ночью -16..-18 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -20..-22 градусов. Ночью похолодает до -29..-31 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут -5..-7 градусов, ночью опустятся до -7..-9 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы — снег. В дневное время температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.