Наш адрес: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186. Запись на лечение и консультации: 8 (8452) 740-250, 791-893.

Вот уже 11 лет клиника «Реацентр Саратов» помогает детям с задержками речевого, психического, моторного развития. Ежегодно сотни малышей проходят комплексное лечение в стенах центра и делают значительные успехи, несмотря на серьезные диагнозы, такие как ЗПРР, ДЦП, аутизм и так далее. За помощью к российским врачам везут маленьких пациентов со всех стран СНГ. - Практически всеми процессами в организме управляет головной мозг. При нарушении его работы возникают различные неврологические заболевания. В нашей клинике проводится комплексное курсовое лечение, основным методом которого является микротоковая рефлексотерапия, а также логопедический массаж, занятия с логопедом, психологом, арт-терапии, методики мануальной терапии, что позволяет добиться значительных и стойких результатов, - говорит. - Только благодаря комплексному подходу к лечению можно добиться значительных успехов.Уникальный метод микротоковой рефлексотерапии разработан специалистами комплекса «Реацентр» более 20 лет назад. Он позволяет оказывать эффективную медицинскую помощь детям с 6 месяцев. - Лечение проводится по индивидуальной схеме, составленной после проведения ЭЭГ, а также электропунктурного исследования - поясняет врач. - Метод позволяет активизировать зоны, ответственные за внимание, понимание обращенной речи, речевые зоны мозга, моторные зоны, купировать головные боли, снизить возбудимость, агрессию, истерики, улучшается сон, повышается успеваемость у школьников и так далее. Воздействие на акупунктурные точки оказывается последовательно, точка за точкой, сверхмалыми электрическими сигналами, тем самым восстанавливается нормальная работа головного, и как следствие происходит коррекция той или иной психологической дисфункции. Главное – это совершенно безопасно и эффективно.Методика арт-терапии считается одним из наиболее эффективных методов, используемых в работе нашими психологами.Профессиональный логопедический массаж поможет при различных видах речевых нарушений. Кроме того, массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на организм: корректируется нервная возбудимость, оживляются утраченные, либо сниженные рефлексы. В клинике успешно применяются приемы «мягкой» мануальной терапии в лечении задержек двигательного, речевого и психического развития, повышения внутричерепного давления, в том числе и при гидроцефалии, неврогенной кривошеи, дисплазии тазобедренных суставов. - Каждый малыш - это отдельный случай и к каждому нужен индивидуальный подход. Если ваш ребенок плохо говорит, либо ему поставили такой диагноз, как аутизм, ДЦП и так далее, не отчаивайтесь и не теряйте времени – обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Чем раньше вы начнете лечение, тем больше шансов на успех, - заверила детский невролог Анна ЕЛЕСИНА.Лицензия ЛО-64-01-002183, выдана 27.01.2014г. Министерством Здравоохранения Саратовской обл. На правах рекламы.