По сообщению национального бюро по противодействию коррупции, при получении взятки в размере 1 миллиона долларов США с поличным задержан президент Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" Ни. - Следствием установлено, что президент Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос Ни путем вымогательства, через своего подчиненного руководителя отдела по работе с инвесторами Сайдуллаеву, получил взятку в сумме 1 млн долларов США от представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» за положительное решение результатов инвестиционного тендера, а именно за признание победителем данного ТОО по строительству гостиничного комплекса 5–го класса на территории международного центра, - говорится на сайте национального бюро. Как стало известно, в настоящее время Ни задержан. Проводится досудебное расследование. Фото с сайта национального бюро по противодействию коррупции РК