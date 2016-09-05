Преступление произошло примерно в 18 часов вечера сегодня, 5 сентября, возле филиала «Цесна Банк» по проспекту Достык в районе остановки «Кирова». По словам очевидцев, возле банка был ограблен мужчина. Вышел ли он из данного банка или проходил мимо, пока неизвестно. - В настоящее время мы обрабатываем информацию, поэтому ничего пока сказать не можем, - рассказал начальник местной полицейской службы ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. Другие подробности выясняются. Стоит отметить, что на месте происшествия находится и начальник ДВД ЗКО Махсудхан Аблазимов, который был назначен на эту должность чуть больше недели назад.