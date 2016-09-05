Фото с сайта informburo.kz В суде огласили полный список предъявленных Тохтару Тулешову обвинений: - создание и руководство организованной преступной группой; - истязания; - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; - похищение; - разбой; - убийство; - пропаганда и призыв к захвату и удержанию власти; - насильственное изменение конституционного строя; - создание и руководство экстремистской группы; - создание и руководство транснациональным сообществом, а равно участие в нём; - финансирование преступной группы, а равно хранение, распределение имущества; - разработка каналов финансирования; - бандитизм; - незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; - незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами. Вместе с Тулешовым по дел проходят 25 подсудимых. Среди них Ильяс Бахтыбаев, экс-заместитель генерального прокурора РК, и Хибратула Доскалиев, генерал-майор полиции. Их, по информации председателя апелляционной коллегии по уголовным делам военного суда РК Жандоса Мусабекулы, обвиняют в пропаганде или публичном призыве к захвату или удержанию власти или в насильственном изменении конституционного строя РК. Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества, а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. На пресс-конференции было озвучено, что он и сам получал поддержку от криминальных авторитетов со всего мира. О государственном перевороте и намерениях "пивного барона" знали бывший начальник департамента внутренних дел ЮКО генерал-майор Хибратулы Доскалиев и экс-заместитель генпрокурора РК Ильяс Бахтыбаев. За помощь в достижении поставленной цели Тулешов обещал своим сообщникам место в Верховном суде. Для достижения своих целей он планировал сначала дестабилизировать обстановку в стране. А каждому, кто примет участие в земельных митингах, Тулешов обещал по 200 долларов. В КНБ выяснили, что совокупный размер долгов олигарха составил более 200 миллионов долларов США. Именно в этот период, по словам представителя Комитета национальной безопасности, у Тулешова и возникла идея насильственного захвата власти в стране.