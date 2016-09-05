По словам водителя автомашины "Фольксваген Тигуан", она ехала по крайней левой полосе в сторону рынка "Алтын Алма" и встала на поворот, когда в нее врезался "Ларгус". - "Лада Ларгус" ехала с большой скоростью, поэтому не успел затормозить, когда увидел меня, стоящей на поворот. Он выехал на встречную полосу и врезался в еще одну машину. Пассажира "Фольксваген Поло" и водителя "Ларгуса" увезла скорая помощь, - рассказала водитель "Тигуана". По словам очевидцев, "Ларгус" после столкновения с "Фольксваген Тигуан" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Фольксваген Поло". Затем в "Поло" врезалась еще одна машина. Из-за ДТП по улице Шолохова в оба направления образовалась большая пробка. В управлении здравоохранения сообщили, что с места ДТП были госпитализированы два человека. - Женщина 1975 года рождения была госпитализирована с закрытой травмой живота. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Также в больницу был доставлен 24-летний парень с ЗЧМТ, сотрясением мозга и закрытым переломом ребер. Третьим пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения с резаной раной предплечья. Он от госпитализации отказался, - пояснили в пресс-службе облздрава. Сейчас на месте аварии работают полицейские дознаватели.