Авария с участием 4 машин произошла сегодня, 5 сентября, по улице Шолохова в районе рынка "Алтын Алма", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp sholohova (7) По словам водителя автомашины  "Фольксваген Тигуан", она ехала по крайней левой полосе в сторону рынка "Алтын Алма" и встала на поворот, когда в нее врезался "Ларгус". - "Лада Ларгус" ехала с большой скоростью, поэтому не успел затормозить, когда увидел меня, стоящей на поворот. Он выехал на встречную полосу и врезался в еще одну машину. Пассажира "Фольксваген Поло" и водителя "Ларгуса" увезла скорая помощь, - рассказала водитель "Тигуана". По словам очевидцев, "Ларгус" после столкновения с "Фольксваген Тигуан" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Фольксваген Поло". Затем в "Поло" врезалась еще одна машина. Из-за ДТП по улице Шолохова в оба направления образовалась большая пробка. В управлении здравоохранения сообщили, что с места ДТП были госпитализированы два человека. - Женщина 1975 года рождения была госпитализирована с закрытой травмой живота. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Также в больницу был доставлен 24-летний парень с ЗЧМТ, сотрясением мозга и закрытым переломом ребер. Третьим пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения с резаной раной предплечья. Он от госпитализации отказался, - пояснили в пресс-службе облздрава. Сейчас на месте аварии работают полицейские дознаватели. dtp sholohova (1) dtp sholohova (2) dtp sholohova (3) dtp sholohova (4) dtp sholohova (5) dtp sholohova (6) dtp sholohova (8) dtp sholohova (9) Фото Медета МЕДРЕСОВА