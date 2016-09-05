ЧП произошло 2 сентября на строящейся автомобильной дороге Уральск-Таскала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, мужчина 1988 года рождения при укладке асфальта попал под каток. - Это произошло на 75 километре трассы Уральск-Таскала. Мужчину с различными переломами отвезли в ЦРБ Таскалинского района. Данный факт занесен в ЕРДР по статье 156 ч. 2 УК РК - "Нарушение правил охраны труда", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Между тем, как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, по предварительным данным мужчина получил производственную травму. - На сегодняшний день все меры направлены на спасение жизни пациента. У мужчины, вероятно синдром сдавливания, "токсическая почка", в результате чего произведена ампутация левой стопы, перелом правого бедра, сочетанная травма и травматической шок 2-3 степени. Мы ждали стабилизации состояния больного, состояние немного стабилизировалось и сегодня санавиацией мужчина будет перевезен в областную клиническую больницу Уральска. Нужно отметить, что борьба за его жизнь продолжается, поскольку угроза жизни все еще существует,  -отметили в пресс-службе управления здравоохранения. Напомним, в прошлом году началась реконструкция автодороги Уральск-Таскала по программе "Нұрлы жол". Подрядчиком выступает ТОО "Юнисерв". Как стало известно, трагедия произошла в субподрядной организации.