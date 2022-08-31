Горячую воду отключили из-за плановых ремонтных работ после гидравлических испытаний, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда появится горячая вода в центре Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации службы 109, в связи с плановым ремонтом после гидравлических испытаний на городских тепловых магистралях ТМ-7 отключили горячую воду по адресам:
  • Студенческая 3, 1а;
  • проспект Назарбаева 148/1, 151/1, 151/2, 160;
  • Акмурзина 1;
  • Короленко 32;
  • Савичева 43, 43/1, 24/1;
  • Г.Караша 12;
  • Ескалиева 106;
  • Даулеткерея 20, 31;
  • проспект Абулхаир хана 101, 101/1, 103;
  • Тюленина 24;
  • Жолдыбаева 4;
  • Хамида Чурина 30/1;
  • Циолковского 1, 1/1;
  • Областная Больница;
  • Госпиталь департамента полиции;
  • Спидцентр;
  • интернат одаренных детей;
  • садики Шагала, Лесная сказка, №45, №46.
Горячей воды по адресам не будет до 18:00 шестого сентября.