Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них, в г. Нур-Султан - 31, в г. Алматы - 11, в Жамбылской области - 1, в Мангистауской области - 7, в Акмолинской области - 3, в Кызылординской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Атырауской области - 1, в Карагандинской области - 2. Всего в стране подтверждено 5 036 случаев, из них: в Алматы - 1571, в Нур-Султане - 1049, в Атырауской области - 296, в ЗКО - 239, в Кызылординской области - 229, в г. Шымкент - 229, в Карагандинской области - 191, в Алматинской области - 182, в Жамбылской области - 178, в Туркестанской области - 174, в Актюбинской области - 172, в Павлодарской области - 154, в Мангистауской области -120, в Акмолинской области - 109, в Костанайской области - 61, в ВКО - 48, в СКО - 34.