7 мая аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил аэропорт Актобе. Председатель правления АО «Международный аэропорт Актобе» Ерлан Кусман проинформировал главу региона о том, что все санитарные требования выполнены и аэропорт готов к приему внутренних рейсов. Руководитель управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг на транспорте Бахыт Жумагалиев отметил, что 11 мая карантин в регионе, возможно, будет отменён, однако санитарные требования к деятельности объектов будут усилены. Пассажирам необходимо будет соблюдать дистанцию, вместе с билетом и документами, удостоверяющими личность предстоит предъявлять справку о состоянии здоровья. Также будет проверяться температура тела пассажиров, провожающие не смогут входить в здание. В целях безопасности перед аэропортом установлен дезинфекционный туннель. В целом аким области дал положительную оценку работе, проведенной на объекте в целях обеспечения здоровья граждан, поручив устранить ряд недостатков.