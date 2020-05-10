Работа зерносеющих хозяйств в самом разгаре. После проведения всех необходимых подготовительных мероприятий, приступили к посеву яровых сортов. В этом году крестьянское хозяйство «Сайынов» планирует засеять 300 гектаров. - У нас на полях 300 гектаров будет засеяно яровой пшеницей. Сейчас работы завершены на 140 гектарах. Мы надеемся, что на следующей недели мы завершим посевную. Надеемся, что в этом году урожай будет хороший, будем ждать благоприятную погоду, - говорит руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Акат Аралбаев. Также крестьяне Шолаканкатинского сельского округа тоже уже приступили к посеву. Самое крупное хозяйство «Байтерек», в этом году планирует освоить 450 гектаров пахотных земель. Время посева ярового ячменя близится к завершению. - В этом году хозяйство делает акцент на посеве ячменя. Пока работы идут по плану. Техники и рабочих у нас хватает. Посевная компания завершена на 400 гектарах. Через несколько дней мы закончим этот процесс. В прошлом году мы собрали неплохой урожай, в этом году надеемся собрать не меньше. Сейчас погода переменчива, но надеемся, что не только солнце будет, но и дожди нас порадуют. Есть проблемные вопросы конечно, но мы их стараемся решать. Если, например, в прошлом году у нас часть урожая было затоптано чужим скотом, то в этом году мы будет контролировать поля с помощью трактора круглосуточно, - говорит фермер Шолаканкатинского сельского округа Ерлан. Стоит отметить, что всего по области в этом году площадь посевных увеличилась почти в два раза. Крестьянские хозяйства занимаются посевом не только пшеницы, но и активно развивают масляничные культуры, кормовые. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.