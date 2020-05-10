В редакцию "МГ" обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж и другие жители ЗКО оказались в трудной ситуации. Они работают на месторождении Тенгиз. В 6 утра их привезли в Атырау, затем должны были отвезти в Уральск. По словам женщины, рабочих более 150 человек. - Из Тенгиза на автобусе их довезли до Атырау. Из Атырау они должны были ехать в Уральск. Однако им сказали, что их не выпустят, так как в городе (Уральске - прим. автора) нет мест, чтобы их закрыть на карантин. Что все стационары полные. Теперь их не выпускают. Сказали: "Обратно езжайте в Тенгиз, в городе нет мест", - рассказала женщина. В пресс-службе акима ЗКО отметили, что рабочие из Тенгиза должны прибывать в город по графику. - Между акиматом ЗКО, Атырауской области и ТШО был согласован единый алгоритм, согласно которому с 20 апреля в область вернулись 2300 рабочих с Тенгиза, являющихся жителями ЗКО. Сегодня, 10 мая, акимат Атырауской области, не согласовав свои действия с акиматом ЗКО, решили отправить рабочих домой. Однако мы не можем принять их вне графика, так как нужно подготовить места для рабочих в карантинном стационаре, провести обработку. В ближайшие дни жители ЗКО, которые работают на Тенгизе, будут привезены в область. Им проведут ПЦР-тесты и разместят их в карантинном стационаре, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что рабочие действительно выехали из Тенгиза, однако из-за того, что в ЗКО оказались не готовы их принять, рабочих вернули назад.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.