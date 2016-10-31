С утра на редакцию "МГ" обрушился шквал звонков недовольных жителей, которые возмущаются нечищеными тротуарами и остановками. - Из-за того, что коммунальные службы города несвоевременно начали уборку снега, по центральным дорогам невозможно проехать. На каждом повороте аварии из-за слякоти. Шла по улице Молдагалиева, так там просто невозможно передвигаться. Снег тает, и дорога вся в воде, хотя ее недавно только отремонтировали. Что говорить об окраинах города, если даже проспект тонет в снегу и в воде, - жалуется жительница города Елена. Кроме того, из-за обильного снегопада на тротуарах очень много упавших веток и деревьев, которые комунальщики города до сих пор не убрали. Между тем, в диспетчерской МГК ДЭП заявили, что техника еще ночью начала чистить снег, но пока его еще не вывозили за город. К слову, на балансе МГК ДЭп числится 60 единиц техники, однако они оказались не готовы к таким погодным условиям.