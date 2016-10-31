За сутки город в прямом смысле завалило снегом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7dbb618c-21a0-4213-b67a-11c2450fc2e4 С утра на редакцию "МГ" обрушился шквал звонков недовольных жителей, которые возмущаются нечищеными тротуарами и остановками. - Из-за того, что коммунальные службы города несвоевременно начали уборку снега, по центральным дорогам невозможно проехать. На каждом повороте аварии из-за слякоти. Шла по улице Молдагалиева, так там просто невозможно передвигаться. Снег тает, и дорога вся в воде, хотя ее недавно только отремонтировали. Что говорить об окраинах города, если даже проспект тонет в снегу и в воде, - жалуется жительница города Елена. Кроме того, из-за обильного снегопада на тротуарах очень много упавших веток и деревьев, которые комунальщики города до сих пор не убрали. Между тем, в диспетчерской МГК ДЭП заявили, что техника еще ночью начала чистить снег, но пока его еще не вывозили за город. К слову, на балансе МГК ДЭп числится 60 единиц техники, однако они оказались не готовы к таким погодным условиям. 6e851ffd-3e9f-4a16-af4a-23876a663d23 a96ded74-5f43-41be-98cb-8ccd4ee31d05 c43b328b-3fa7-48fa-9d90-587c2b750734 f842493d-7b9d-461e-b1ce-c195e99eae92 vetka_mg 1 vetka_mg 2 vetka_mg vetka_mg 3 Фото Медета МЕДРЕСОВА