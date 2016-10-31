Дом, где произошло убийство Убийство произошло 28 октября в квартире по улице Джунусова (бывшая Затон Чапаева). По словам жительницы дома, где произошло убийство, супруги Зайцевы пришли в гости к семье Алексеенко, хотя раньше они никогда не общались. - Алексей с супругой (погибшие - прим. автора) живут в частном доме неподалеку, а в наш дом они пришли в тот день в гости, хотя раньше я никогда не замечала, чтобы они общались с моими соседями. Из-за чего именно произошло убийство не знаю, но говорят, что сначала мой сосед убил Алексея, а потом его супругу. Был ли еще кто-то в квартире на это момент никто не знает, - пояснила соседка по имени Людмила. Стоит отметить, что у погибших остались двое маленьких детей 11- сын и полуторагодовалая дочка. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию подтвердили, однако официальный комментарий будет дан позже.