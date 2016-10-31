Хотите провести выходные с пользой для всей семьи? Тогда обязательно приходите на первый детский информационно-развлекательный фестиваль KINDER_LIFE_URALSK, который будет проходить на территории торгово-развлекательного центра ASIA MALL. IMG-20161030-WA0000 Уникальную возможность полноценно отдохнуть и повеселиться в дни осенних каникул, а также узнать массу интересной и полезной информации маленьким горожанам и их родителям предоставляет организатор фестиваля - Детский информационный портал в Instagram @kinder_life_uralsk. В течение двух дней - 5-6 ноября с 11.00 до 19.00 дети и их родители смогут поучаствовать в различных мастер-классах, которые будут проводить детские обучающие студии и клубы, при этом совершенно бесплатно. Ребят ожидают весёлые аниматоры со своей развлекательной программой и занимательными играми, а также состоится концерт, на котором будут петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах дети, которые уже занимаются в различных детских центрах. Детский фестиваль - это не только взрыв эмоций и море позитива, но и прекрасная возможность найти своему ребенку любимое дело, которое поможет ему раскрыть свои скрытые возможности и таланты. В инфозоне детского фестиваля вам представится прекрасная возможность познакомиться с участниками фестиваля - детскими центрами, студиями творчества, спортивными секциями, танцевальными студиями, сотрудники которых расскажут о них и ответят на все вопросы детей и их родителей.
На фестивале вы сможете: - подобрать своему ребёнку дополнительные образовательные программы; - записать их в хореографические и художественные кружки, в центры развития физического здоровья, эстетики и красоты; - подобрать лучших из лучших аниматоров и декораторов на день рождения; - принять участие в различных мастер-классах от участников фестиваля; - всей семьей посмотреть праздничный презентационный концерт и сфотографироваться с героями мультиков и сказок!
Но и это еще не все - желающих сфотографироваться на память ожидают замечательные фотозоны, где лучшие фотографы Уральска будут рады оказать свои услуги. А в конце праздника всех гостей и участников фестиваля ожидают розыгрыши и множество призов. ТРЦ ASIA MALL приглашает всех детей и их родителей увидеть праздник своими глазами! Также ждем вас каждую субботу на различные детские праздники, которые традиционно проводятся на третьем этаже нашего центра. Приходите! Будет интересно!

Мы ждем вас по адресу: микрорайон Женис, 3.

На правах рекламы.