Видеопрезентация казахстанской красавицы Алии МЕРГЕНБАЕВОЙ для участия в престижном конкурсе красоты «Мисс Мира-2016» появилась на официальном канале конкурса в Youtube, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». gQD3NMennXk В видеопрезентации 18-летняя Алия МЕРГЕНБАЕВА рассказала о родном городе Актау, о том, что значит для нее участие в конкурсе, а также о своей семье. — Мой родной город Актау находится на побережье Каспийского моря. Это молодой, современный, динамично развивающийся город нефтяников и моряков. Еще Актау называют морской столицей Казахстана. Моя будущая профессия связана с туризмом. Я думаю, если люди будут больше путешествовать и узнавать культуру и традиции разных стран, мир станет добрее, — сказала первая красавица страны. На видео показаны красивейшие пейзажи Актау, узнаваемые достопримечательности и, конечно же, набережная Каспийского моря. Алия Мергембаева рассказала, что родилась в многодетной семье и помогает родителям воспитывать младших братьев и сестру. — Очень люблю детей, ведь дети — это наше будущее и каким оно будет, зависит от нас. Еще до победы в конкурсе «Мисс Казахстан» я участвовала в благотворительных акциях в помощь детям с ограниченными возможностями и одиноким пожилым людям. Титул «Мисс Казахстан» дал мне большие возможности. Я мечтаю, что когда-нибудь люди будут жить счастливо на нашей цветущей планете, — отметила Алия Мергембаева. Примечательно, что свою визитную карточку участница из Казахстана записала на русском языке, в то время, когда другие претендентки на звание «Мисс Мира-2016» рассказывали о себе на английским. Под видеопрезентацией комментаторы отметили это, уточнив, что конкурс всемирный и по-русски ее вряд ли кто поймет. Напомним, что Алия МЕРГЕНБАЕВА представит нашу страну на «Мисс Мира-2016». На официальном сайте конкурса «Мисс Казахстан» сообщают, наша казахстанская красавица полным ходом готовится к участию в «Мисс Мира», уже прошла официальная фотосессия и подобраны наряды для конкурса. Также известно, что в шоу талантов на «Мисс Мира», Алия МЕРГЕНБАЕВА станцует казахский танец и в завершении номера сыграет на домбре. Регина ЯСНАЯ