Сейчас 38-летний мужчина находится в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дом, где произошло убийство Дом, где произошло убийство Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ночью 29 октября гражданин Алексеенко нанес ножевые ранения супружеской паре.  От полученных ранений оба потерпевших, 32-летний мужчина и 29-летняя женщина скончались. - Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Задержанный гражданин ранее неоднократно судим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч.2 УК РК "Убийство". Ведется расследование, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. О подробностях убийства рассказала соседка задержанного. У погибшей пары остались двое малолетних детей.