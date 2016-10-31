Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за снегопада в Уральске закрыт аэропорт. Как сообщили в справочной аэропорта, рейсы планируют начать принимать уже в 13.30. - В 13.50 из Атырау прибудет самолет рейсом Астана-Уральск. Также задерживается рейс из Алматы. Вылеты из Уральска будут осуществляться по установленному времени, - сообщили в справочной. Напомним, всю ночь и утро в Уральске был сильный снегопад.