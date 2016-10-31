ДТП произошло сегодня, 31 октября, рано утром на "тунгушской" дороге возле города Аксай. Там столкнулись два автобуса, принадлежащих АО "Конденсат" и ТОО "Елжас", которые перевозили рабочих. В аварии пострадали семь человек, сколько из них рабочих "Конденсата" и сколько "Елжаса" выяснить не удалось. Известно лишь, что все пострадавшие были доставлены в центральную больницу Бурлинского района. - Двое из них находятся в реанимации и один в отделении хирургии. Все трое поступили с черепно-мозговыми травмами. После осмотра, врач оценит состояние пациентов и решит, оставят ли их в местной больнице или переведут на лечение в город, - рассказала. - Что касается остальных пострадавших, их состояние оценивается как стабильное. Четыре человека получили легкие ушибы и иные травмы. Специалистами оказана необходимая помощь, и пациенты отправлены домой. Другие подробности ДТП выясняются.