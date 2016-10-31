По словам руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Болата АМИРГАЛИЕВА, рабочие вышли чистить снег в 4 часа утра, однако через час снег пошел вновь и те маршруты, которые уже были отработаны, вновь засыпало. - Мы ждали снег, но не думали, что его будет сразу так много. Вообще к зиме мы полностью готовы. Сегодня 325 рабочих вышли на работу в 7.30. На линии сейчас работают 87 единиц техники, из них 33 - это спецмашины. В скором времени нам придут еще семь единиц техники, потому как есть старые машины, которые ломаются, - пояснил Болат АМИРГАЛИЕВ. - Утверждено несколько маршрутов, по которым ездят колонны из шести машин. Первый маршрут начинается с улицы Тайманова, затем едут по улице Маметовой, по проспектам Достык и Евразия и потом обратно чистят вторую сторону дороги. Один круг этого маршрута занимает по времени около двух с половиной часов. Стоит отметить, что в ТОО "Жайык Таза Кала" горожане стали звонить с самого утра, жалуясь на упавшие ветки деревьев. Всего таких жалоб поступило 35, половину из них уже отработали. По словам Болата АМИРГАЛИЕВА, синоптики сообщили, что за сутки в Уральске выпала декадная норма снега. Что касается вывоза снега, то его начнут вывозить либо завтра, либо сегодня ночью.