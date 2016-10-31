При этом дата изготовления продукта, указанная на упаковке обозначена 26 сентября 2016 года, срок годности сока составляет 1 год. - Просто хочу обратиться ко всем родителям с просьбой не давать детям напитки в тетрапаке, тем более с трубочками, ведь никто не задумывается о том, что может находиться под упаковкой, а дети утоляют жажду сладким напитком и понятия не имеют о том, что выпили, ведь на вкус это тот же сок. Сама не сторонница таких напитков, вообще никаких соков, но редко приносят домой. Не говоря уже о том, что зачастую в детском саду или школе на дни рождения детям приносят такие напитки, не подозревая что находится внутри, а дети выпивают и съедают сладости на месте. Убедилась в том, что срок годности ни о чем не говорит, - сетует Асель КАЛНИЯЗОВА. Оказалось, что сок с плесенью приобрел супруг женщины в одном из магазинов города. Дети сразу же попросили его пить. В соответствующие органы Асель КАЛНИЯЗОВА пока не обратилась, решила предостеречь родителей посредством социальных сетей.