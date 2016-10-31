С владельцами городских маршрутов ведутся переговоры о покупке трех автобусов, оснащенных специальными платформами для инвалидов. Об этом сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетибай КУБАШЕВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 0_11cfd3_d3f5419f_L - В целях повышения уровня перевозки пассажиров на сегодняшний день организуются взаимные соглашения о покупке трех автобусов, оснащенных специальными платформами для инвалидов. Кроме того, перед владельцами городских маршрутов были поставлены жесткие требования по обеспечению качественного, своевременного обслуживания населения и безопасности пассажиров. Двум обслуживающим организациям выдвинуты требования о замене в течение двух лет автобусов марки ПАЗ на современные автобусы. Сейчас в Актау работают шесть маршрутов. Пассажирскими перевозками занимаются три предпринимателя,- рассказал Жетибай КУБАШЕВ. Также Жетибай КУБАШЕВ рассказал, что движение маршрутных автобусов жители Актау теперь смогут отслеживать через мобильное приложение Infobus. - Посмотреть схему движения маршрутных автобусов, определить, когда автобус подъедет к остановке, жители Актау смогут с помощью мобильного приложения. Его можно скачать на телефон и отслеживать все схемы маршрутов. На все автобусы Актау установили GPS-системы, это и позволяет отслеживать какой автобус в какое время приходит, и где он сейчас находится, - сказал Жетибай КУБАШЕВ. Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте города Актау составляет 50 тенге. Регина ЯСНАЯ