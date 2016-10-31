«В рамках политики открытости ФК «Актобе» сообщает, что за 2016 год по контрактам, заключенным с футболистами, ФК «Актобе» не выплатил ни одного тиына агентских, трансферных и подъемных выплат. Все контракты заключены в тенге, что отменяет курсовую разницу при обвале национальной валюты. Как минимум у 9-ти команд КПЛ зарплатные ведомости значительно выше ФК «Актобе», — говорится в сообщении клуба. При этом в ФК не уточнили, за какой период 2016 хода эта ведомость. Самат СМАКОВ покинул клуб в августе, Алексей ЩЕТКИН — в сентябре. Из легионеров самыми дорогими оказались Никита БОЧАРОВ с 2,5 млн тенге в месяц. Но все эти суммы — капля в море по сравнением с тем, что игроки, а именно легионеры получали в прошлом. — Я сейчас вот скажу некоторых, Андерсон — 61 000 долларов ежемесячно, Маркос — 75 000 долларов, Данило Неко — 67 000 евро! Оливьера Данило — 57 000 евро! Данило 2 гола забил всего. Второй Данило забил всего 6 голов, а тот забил всего 5 голов. Я считаю, что эти 67 000 евро — это, наверное, одна из самых высоких зарплат в Казахстане, — возмутился аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, выступая в конце 2015 года.