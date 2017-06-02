1 июня сотрудники компании «Toyota Центр Уральск» поздравили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с праздником и в рамках международной акции «Зеленый месяц Toyota» провели с ребятами беседу о соблюдении правил дорожного движения. Ф1-Тойота центр 02.06.17 Воспитанники детской деревни семейного типа радушно встретили своих гостей и в честь своего праздника исполнили для них веселый и задорный флешмоб. Ф2-Тойота центр 02.06.17 А гости пришли не с пустыми руками, они вручили подарки, от которых ребята были в полном восторге. Еще бы, в подарок они получили популярную игровую приставку «PlayStation 4» с набором интереснейших игр, а также наборы по рукоделию для девочек и игровые наборы пазлов по изучению правил дорожного движения для мальчиков. И конечно же, среди подарков было угощение – всевозможные пирожные и соки. Ф3-Тойота центр 02.06.17 Коллектив центра в рамках кампании «Зеленый месяц Toyota», которая проводится в каждом центре Toyota по всему Казахстану, провели с ребятами познавательную беседу о соблюдении правил дорожного движения. Ф4-Тойота центр 02.06.17 - Так как мы представляем автомобильную компанию, мы решили напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения пешеходами, особенно детей. Наступили летние каникулы, и во избежание детского травматизма мы рассказали ребятам о самых основных правилах поведениях пешеходов на проезжей части, - сказала главный юрист компании «Toyota Центр Уральск» Гульбану АУБАКИРОВА. Ф5-Тойота центр 02.06.17 После интересной беседы гости   провели с ребятами  викторину с загадками на знание дорожных знаков, и, следует отметить, что дети угадывали эти знаки и давали правильные ответы. Ф6-Тойота центр 02.06.17 Воспитанники детской деревни семейного типа поблагодарили своих гостей за внимание и познавательную беседу. На правах рекламы.