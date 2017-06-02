Воспитанники детской деревни семейного типа радушно встретили своих гостей и в честь своего праздника исполнили для них веселый и задорный флешмоб.А гости пришли не с пустыми руками, они вручили подарки, от которых ребята были в полном восторге. Еще бы, в подарок они получили популярную игровую приставку «PlayStation 4» с набором интереснейших игр, а также наборы по рукоделию для девочек и игровые наборы пазлов по изучению правил дорожного движения для мальчиков. И конечно же, среди подарков было угощение – всевозможные пирожные и соки.Коллектив центра в рамках кампании «Зеленый месяц Toyota», которая проводится в каждом центре Toyota по всему Казахстану, провели с ребятами познавательную беседу о соблюдении правил дорожного движения.- Так как мы представляем автомобильную компанию, мы решили напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения пешеходами, особенно детей. Наступили летние каникулы, и во избежание детского травматизма мы рассказали ребятам о самых основных правилах поведениях пешеходов на проезжей части, - сказала главный юрист компании «Toyota Центр Уральск» Гульбану АУБАКИРОВА.После интересной беседы гости провели с ребятами викторину с загадками на знание дорожных знаков, и, следует отметить, что дети угадывали эти знаки и давали правильные ответы.Воспитанники детской деревни семейного типа поблагодарили своих гостей за внимание и познавательную беседу.