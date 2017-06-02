Всего из областного бюджета в этом году на "Жасыл ел" выделили 58 млн тенге. 42 млн из них будут потрачены на заработную плату рабочим отрядам «Жасыл Ел», более одного миллиона тенге выделено на проведение досуга бойцов, а на остальные средства будет произведен пошив экипировки для рабочих. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Аян САКОШЕВ, с 1 июня стартовал сезон работы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». В этом году планируется привлечь 1175 рабочих бойцов «Жасыл ел» и 350 бойцов ССО во всех районах области. - Работа «Жасыл ел» охватит очистку и благоустройство территорий, благоустройство открытых дворовых спортивных площадок, посадку деревьев и уход за зелеными насаждениями, благоустройство придорожной инфраструктуры, очистку пойм речных территорий, - пояснил Аян САКОШЕВ. Стоит отметить, что в нынешнем году бойцам «Жасыл ел» увеличена заработная плата. - Если в прошлом году работниу трудового отряда получал 40 тысяч, то в этом будет получать 60 тысяч тенге, - отметил Аян САКОШЕВ. Как рассказал руководитель штаба молодежно-трудового отряда «Жасыл ел» Канат ДОСМАГАМБЕТОВ, на сегодняшний день уже работает 182 человека по области, в городе работает 136 бойцов в разных направлениях, но в основном по озеленению. Работают 5 дней в неделю. В ряды молодежных трудовых отрядов может вступить каждый желающий в возрасте от 16 до 29 лет. Если заявок будет больше, чем мест, то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше подал заявку. По словам руководителя штаба студенческих строительных отрядов по ЗКО Адильгерея ЗУЛХАРОВА, в ССО тоже планируется повышение зарплаты до 70 тысяч тенге. - В стройотрядах работает 115 человек в районах и 148 в областных центрах. Заработная плата в прошлом году составляла 60 тысяч тенге, в этом году планируем повысить до 70 тысяч тенге. Те, кто хочет работать в отряде, может обратиться по адресам: проспект Достык - Дружбы, 188 и Ж. Мулдагалиева, 19, - рассказал Адильгерей ЗУЛХАРОВ.