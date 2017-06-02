Клип был снят к 25-летию казахстанской полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области совместно со спасателями оперативно-спасательного отряда в  преддверии 25-летия казахстанской полиции провели популярный флешмоб в виде замирания «Mannequin challenge». День казахстанской полиции ежегодно отмечается 23 июня с 1992 года. Sznh_4dpTvo  