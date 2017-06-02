Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора ПАП №1 Саяна НУРМУХАМБЕТОВА, в последний раз тариф на проезд в общественном транспорте Уральска повышался в 2013 году с 50 тенге до 60 тенге. - Уже тогда в 2013 году тариф в 60 тенге не был рентабельным. А представьте, за четыре года в несколько раз подорожали запчасти, топливо, коммунальные услуги. Все дорожает, а цена на проезд остается прежней. Сейчас наше предприятие задолжало за газ ТОО "Алау газ" 2,7 млн тенге. Каждый день ведем с ними переговоры, просим подождать. Три года назад я брал в кредит 280 млн тенге на приобретение новых автобусов. Этот кредит тоже нужно закрывать. На предприятии работают порядка 100 человек, и зарплату им нужно платить. Зарплата водителей 40 тысяч тенге, поэтому и текучка кадров, никто не хочет работать за такую зарплату. У меня сейчас два автобуса простаивают, потому что нет водителей, - говорит Саян НУРМУХАМБЕТОВ. - Бытует мнение, что водители по несколько тысяч тенге себе "в карман" делают, но это неправда. Ну, сами подумайте, если человек будет хорошо зарабатывать, разве он будет уходить с такой работы? А у нас на предприятиях текучка большая. Многие говорят, раз уж мы работаем в этой сфере, значит это выгодно. Не выгодно. Мы работаем себе в убыток. Но оставить все и уйти, мы тоже не можем, потому что у нас свой автопарк, куда я дену эти автобусы? У нас у всех долговые обязательства перед банками, в которых мы брали кредиты. Эти обязательства нужно выполнять. Есть обязательства перед властями за перевозку пассажиров и их тоже нужно выполнять, потому что мы составляли договор. По словам перевозчиков, заявку на повышение тарифа на проезд они подают в акимат последние два года. Но результатов это не приносит. - Наше положение плачевное. У нас огромные долги перед поставщиками за топливо, запчасти, банки, - говорят перевозчики. - Мы предоставили акимату свои расчеты. Чтобы тариф был рентабельным, он должен быть не менее 150 тенге. Тариф в 80 тенге тоже убыточный, потому что за последние четыре года подорожало абсолютно все, - говорит Саян НУРМУХАМБЕТОВ. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Серика УБИШЕВА, пассажирские перевозки в городе осуществляют 6 частных перевозчиков на 500 единицах техники. - Это 33 автобусных маршрута, 13 дачных и 7 пригородных. 61% автобусного парка наших перевозчиков устарел. По информации перевозчиков, у них положение сейчас сложное, и связывают они его с низким тарифом и отсутствием субсидирования. Мы знаем, что есть проблемы - это не соблюдение времени интервала между автобусами, холодные салоны зимой, ранний уход с линии. Но для того, чтобы решить данные проблемы, мы должны обеспечить рентабельность маршрутов, - рассказал Серик УБИШЕВ.