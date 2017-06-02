иллюстративное фото из архива "МГ" По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЗКГУ им М. Утемисова Аскара АМАНБАЕВА, на сегодняшний день вносятся изменения в правила присуждения образовательных грантов. - В этом году впервые на покрытие нужд региона специалистов нужных категорий, класса и профиля дается такая возможность. В бюджетный кодекс страны внесли изменения и сейчас на это выделяются финансы. Думаю акимат работает над этим, - отметил Аскар АМАНБАЕВ. Гранты Минобразования будут выделены. После того, как участники республиканского конкурса будут знать свои результаты, они смогут подать заявление на гранты местных исполнительных органов, то есть гранты акима области и города Уральска. Гранты районных акимов пока не предусмотрены. Зная, каких специальностей не хватает в регионе, в скором времени решится проблема нехватки специалистов.