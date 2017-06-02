Уральские перевозчики жалуются на тяжелую ситуацию из-за низкого тарифа на проезд, который, по их словам, является убыточным. Стоимость билета в пассажирском транспорте в последний раз повышалась четыре года назад. Перевозчики уверены, что проблему большого временного интервала между автобусами, обновления автопарка, раннего схода с линий и холодных автобусов зимой можно решить лишь при повышении тарифа на проезд хотя бы до 80 тенге.Иллюстративное фото