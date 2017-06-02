Тонны стройматериалов и твердых бытовых отходов оставляют после себя жители Атырау и пригородных сел. Коммунальщики в буквальном смысле не успевают вывозить мусор на полигон.

NcvJDMIdP90

- Заниматься очисткой и вывозом мусора с кладбищ не входит в обязанности ТОО "Спецавтобаза". Люди сами должны убирать все, что привезли. Людей хоронят ежедневно, строительные остатки лежат здесь неделями, захламляя территорию кладбищ. Совместно с полицейскими круглосуточно проводятся рейды, в ходе которых хозяев мусора штрафуют, но и это не помогает. Мусорные горы появляются снова и снова, - рассказали в пресс-службе горакимата.

Сотрудники ТОО "Спецавтобаза" призывают местных жителей не оставлять строительный мусор и твердые бытовые отходы прямо на кладбищах, убирать за собой и чтить могилы предков. Организаторы несанкционированных свалок будут наказываться штрафом.

- Издавна существует поверье, что с кладбища ничего нельзя увозить, чтобы не навлечь беду, однако это не является оправданием несанкционированным свалкам прямо у могил усопших, - сетуют специалисты предприятия.

YL-eLFB1T4Y

Камилла МАЛИК

Фото и видео предоставлено ТОО "Спецавтобаза".