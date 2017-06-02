Как сообщили в прокуратуре ЗКО, встреча прокурора города Уральска Айдына РАШИДОВА была назначена на 2 июня с 15.00 до 17.00 часов в здании акимата сельского округа Куглозерное. Однако, по словам Айдына РАШИДОВА, на прием к нему никто не приходил. - С одной стороны в этом тоже есть определенные плюсы, значит, наших сельчан ничего не тревожит и острых наболевших проблем нет. Но нужно отметить, что тут увеличился рост краж . Кроме того, в поселке Зачаганск на прошлой неделе желающих прийти ко мне на прием тоже не было. Я подумал, потому что люди недостаточно были освещены. Дал распоряжение осветить о встречах через СМИ. Но картина такая же, - сказал Айдын РАШИДОВ. Стоит отметить, что в поселке Серебряково 375 жилых дворов, а в Круглозероном - более тысячи.