Торжественное открытие парка отдыха с бесплатным доступом к интернету прошло в селе Махамбет Атырауской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Церемония открытия прошла в День защиты детей. Для собравшихся сельчан была организована развлекательная программа и концерт детских коллективов. Ознаменовался детский праздник и приятной новостью – отныне в парке отдыха будет функционировать бесплатная сеть Wi-Fi. Стоит отметить, что Махамбет оказался первым районным центром, внедрившим это новшество.

- В целях расширения доступа к сети интернет и создания удобств в местах большого собрания молодежи установили бесплатную Wi-Fi сеть в парке отдыха села Махамбет, - рассказал аким района Алим КУТТЫМУРАТУЛЫ. - Молодежь села принимала активное участие в озеленении данного парка, поэтому мы с помощью спонсоров реализовали данный проект и надеемся, что жители будут беречь парк и отдыхать здесь со своими семьями.

Ясмина КУЖАХМЕТОВА