Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ЗКГУ им М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ, впервые в этом году продлен прием документов на творческие специальности. - В этом году прием продлили до 7 июля. Творческих специальностей 12, это изобразительное искусство, дизайн, хореография, режиссура, музыкальное образование, инструментальное исполнение, а также физкультура и спорт, НВП и другие, - пояснил Аскар АМАНБАЕВ. Стоит отметить, что те выпускники, которые «провалили» ЕН, могут сдать документы на творческие специальности, но только на обучение на платной основе. Те, кто ЕНТ сдал успешно, могут побороться за грант. Кроме того, пороговые баллы по профильным предметам повышены, если раньше порог ЕНТ был 7 из 25 баллов, то теперь 15 из 40. Те, кто поступает на творческие специальности, сдают два предмета. Достаточно набрать по ним 5 баллов и выше.