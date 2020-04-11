Зарегистрировано еще 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из них, в г. Шымкент - 2, в Алматинской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 1. - Гражданин, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, 37-летний житель Западно-Казахстанской области, работающий по вахтовому методу в Российской Федерации. Случай выявлен на автопереходе поста "Таскала" на границе с Саратовской областью РФ, - говорится в телеграм-канале оперативного штаба Госкомиссии. На санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у гражданина отмечался кашель, насморк. Повышения температуры тела не было. Согласно алгоритму действий, гражданин был изолирован в изолятор и вызвана скорая помощь. Соблюдая все противоэпидемиологические мероприятия данный гражданин был доставлен в провизорный стационар, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время пациента перевели в областную инфекционную больницу в отдельный бокс. Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы специалистами филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Центр дезинфекции ЗКО. По состоянию на 11.04.2020г. в областной инфекционной больнице находятся 7 человек с диагнозом COVID-19. Всего в стране подтверждены 865 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 231, в Алматы – 137, в Кызылординской области - 116, в Карагандинской области - 63, в Акмолинской области - 61, в Атырауской области - 59, в Жамбылской области - 46, в Туркестанской области - 36, в г. Шымкент - 35, в СКО - 25, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 11, в Мангистауской области - 9, в Павлодарской области - 9, в ЗКО - 7, в ВКО - 6, в Костанайской области - 3. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 11 апреля вылечились 64 человека, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
