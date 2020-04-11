Корреспондент Бекен Алирахимов и его оператор вели съемку во дворе областной больницы, общаясь с вышедшими из здания специально для этого медиками (их было много, у людей накопилось много вопросов и недовольства). В какой-то момент появились полицейские, усадили телевизионщиков в свою машину и отвезли в опорный пункт №4. При этом медики облбольницы весьма решительно против этого протестовали. - Мы с коллегой были в масках, работали с соблюдением всех правил безопасности. Имели при себе все необходимые документы и справку с места работы. Люди, у которых мы брали интервью, тоже были в масках, в защитных костюмах, - рассказал Бекен Алирахимов. - Нас обвиняют в том, что мы работали на территории больницы, в которой объявлен карантин. Но официального объявления о карантине не было! Приказ об этом не видели даже сами врачи. На территорию больницы мы прошли через КПП, нас никто не останавливал и ни о чем не предупреждал. После задержания на нас в полицейском участке составили административный протокол, после чего меня отправили на карантин в «Береке», а оператора - в провизорный центр, потому что у него была чуть повышена температура - 37,1. Ситуация с главной лечебницей области сегодня вызывает у людей большую тревогу. А пациенты и медики не хотят переезжать в «Береке», который в эти дни заслужил «славу» самого неуютного и холодного жилого комплекса Атырау. Медицинские работники возмущены тем, что их до сих пор не ознакомили с приказом о введении карантина, и также тем, что их и их пациентов отправляют не в санатории, как предполагалось ранее, а в необжитый район. Свое отношение к происходящему они и пытались выразить нашим коллегам. - Корреспондент и оператор телеканала «КТК» нарушили режим карантина и ЧП. Они незаконно проникли в карантинную зону областной больницы, где постановлением главного санитарного врача Атырауской области 3 апреля был объявлен карантин, и провели видеосъемку. В отношении обоих составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК - «Нарушение режима ЧП». Кроме того, они нарушили пункт 31 постановления главного санитарного врача РК от 1 апреля 2020 года, который запрещает фото- и видеосъёмку в медицинских учреждениях, отведённых под карантинные объекты. В настоящее время они помещены в карантинный стационар, где пройдут ПЦР-тестирование. Кроме того, из-за необдуманных и незаконных действий представителей СМИ угрозе заражения подверглись и задерживавшие их сотрудники полиции, которые теперь тоже помещены на карантин и сдадут анализы на наличие коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. j6lYBfEmsvU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.