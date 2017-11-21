Официальный дистрибьютор iPhone в Республике Казахстан АО «Кселл» 17 ноября открыл доступ к предзаказу на iPhone X за полную стоимость. Стоимость iPhone X начинается от 445 000 тенге. Apple называет свое творение смартфоном будущего. - Мы всегда мечтали сделать iPhone одним большим дисплеем, - говорится на сайте компании. - Настолько впечатляющим дисплеем, чтобы вы забывали о самом физическом устройстве. И настолько умным устройством, чтобы оно реагировало на прикосновение, слово и даже взгляд. iPhone X воплощает мечту в реальность. Заявку на предзаказ iPhone X можно оставить на официальном сайте «Кселл» по ссылке http://kcell.mobi/preorder_iPhoneX, а также, обратившись в магазины Kcell/Activ. iPhone X обладает рядом преимуществ, таких как: Полное погружение в контент: Экран нового смартфона занимает 81,5% лицевой поверхности – больше никаких кнопок на нем, только Вы и сверхчувствительный сенсорный дисплей с отличной цветопередачей вкупе с водонепроницаемым корпусом из стекла. Безопасность: iPhone десятой серии – это продолжение Вашего «я» с инновационной функцией разблокировки Face ID. Вашим паролем становится ваше лицо. Нейронная система процессора A11 Bionic сохраняет уникальную топографию лица из 30 тысяч точек и подстраивается под изменения Вашей внешности, будь Вы в очках, головном уборе или с шарфом. Смартфон узнает Вас даже в темноте, а по фотографии лица не разблокирует. Анимированные эмодзи: Общение с близкими становится еще интерактивнее с анимодзи - анимированными эмодзи, которые в точности повторяют мимику лица пользователя. Видеть их можно будет в iMessage на любом смартфоне Apple, а создавать только на iPhone X. Фотографии, как в студии: Режим «Портрет» с имитацией персонального студийного света фотографирует с красивым эффектом выделения лица и размытия фона на основную камеру и в режиме селфи. Запоминающиеся фотографии теперь делаются легко. Корпус флагмана представлен в двух цветах: серебристый и «серый космос» со встроенной памятью 64 ГБ и 256 ГБ. Если iPhone X – это смартфон Вашей мечты, оставьте заявку на предзаказ и получите возможность одним из первых оценить его преимущества. В продажу iPhone X поступит 1 декабря в магазины Кcell/Activ и будет доступен в первую очередь тем покупателям, которые своевременно оформили предзаказ на сайте компании http://kcell.mobi/preorder_iPhoneX. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Новости Компаний.