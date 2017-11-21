Сегодня, 21 ноября, из центра травматологии научно-исследовательского института города Астаны прибыл врач-комбустиолог для обгоревшей при взрыве женщины, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» . Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, сегодня прибыл врач-комбустиолог для консультирования врачей по лечению женщины с 85% ожогов тела. - Теперь специалист из Астаны вносит коррективы в лечение, чтобы женщину подготовить и отправить самолетом санавиации в Астану, - сообщили в управлении здравоохранения. Стоит отметить, что самолет санавиации находится в состоянии готовности, чтобы в любое время доставить пострадавшую в Астану. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Однако ребенка обгоревшей женщины спасти не удалось.