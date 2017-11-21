По словам заместителя командира БДПП ДВД ЗКО Берика ДЮСЕГАЛИЕВА, ранним утром при обследовании трассы он заметил двое подозрительных лиц у обочины дороги по улице Шолохова, которые грузили аккумулятор в багажник машины. - Я заметил, как двое парней грузили аккумуляторы, после чего остановился и попросил их предоставить документы. Потом я заметил в кустах у проезжей части еще один аккумулятор. Парни вызвали у меня подозрение. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, подозреваемые были переданы им. Кроме того, они уже успели дать признательные показания, где указано что аккумуляторы были сняты с автомобильного крана по улице Полевая, - пояснил Берик ДЮСЕГАЛИЕВ. По словам полицейских, подозреваемые предлагали им деньги, чтобы те их отпустили. Стоит отметить, аккумуляторы были украдены из автомобильного крана, принадлежащего одной из частных фирм города. Примерная стоимость одного аккумулятора - 80 тысяч тенге.