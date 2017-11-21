Мы ждем вас по адресу: ул. Даулеткерея, 39. Тел.: 8 (7112) 51-16 -28, 8 777 088 73 79 Наш сайт: www.32zuba.kz

- Ответ один и вполне однозначный: лечить как можно скорее! Наличие воспалительного процесса в организме беременной женщины ничего хорошего не несёт. Чего вы боитесь, почему откладываете лечение? Анестезии, лекарственных средств, которые будет использовать врач, рентгеновских снимков? А что вы думаете про бесконечное множество микробов и процесс гниения в полости рта будущей матери? В конце концов, боли, которые испытывает женщина в таком состоянии, не несут ничего хорошего и даже на эмоциональном уровне передаются малышу в утробе. Современные средства позволяют провести лечение безболезненно и решить проблему даже в период беременности.- Что такое рентген? Рентгеновские лучи – электромагнитное излучение, способное ионизировать материал, через которое оно проходит. Ионизация живой ткани приводит к повреждению клеток и ДНК. Это факт. Но все зависит от количества тех самых лучей, воздействующих на организм. Конечно, делая прицельный снимок зуба или ортопантомограмму (панорамный снимок), пациент получает какое-то облучение. Вы ведь знаете, что существует фоновое излучение? Что компьютеры, телевизоры и прочие гаджеты тоже являются источником излучения? Один панорамный рентгеновский снимок выделяет облучения меньше, чем 1x10*6. Это меньше, чем 2,5 часа среднесуточного радиационного фона.- Лечиться во время беременности МОЖНО и делать это НУЖНО. Идеальное время для этого 18-34 недели беременности. Лечитесь! До беременности, во время и после! Во время беременности врач подберет более щадящую анестезию, будет делать прицельный рентген в случае необходимости. Во много раз хуже не лечить зубы и угрожать плоду постоянным источником инфекции во рту. В нашей клинике размещен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи для беременных. Это значит, что согласно Постановлению Правительства РК от 27 января 2014 г. №29 любая беременная женщина имеет право пролечиться в рамках ГОБМП бесплатно. Как только вы встали на учет в поликлинику, обязательно попросите у вашего врача-гинеколога направление к стоматологу. Даже если на консультации доктор не найдет ни одного зуба, нуждающегося в лечении, нужно провести курс профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний зубов и пародонта, которые включают обучение гигиене полости рта, контроль за правильностью выполнения чистки зубов и проведение профессиональной гигиены полости рта. И напоследок хотелось бы сказать: «Дорогие женщины, помните, здоровая мама – здоровый малыш»Лицензия ЛП 00222DL от 06.12.2007 г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО. Новости Компаний.