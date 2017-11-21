Данные факты были выявлены в ходе мониторинга страничек госслужащих в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото с сайта Kompromat.kz Об этом сообщил руководитель департамента агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. Под запрет попали - публикации фотографии застолий с алкогольными напитками и курением кальяна. -К примеру, по заключению мониторинга в подразделениях министерства сельского хозяйства был сделан мониторинг 263 госслужащих, из них в соцсетях 14 госслужащих были выявлены негативные фотографии, противоречащие Этическому кодексу государственных служащих. Мониторинги проводятся систематично, так как каждый госслужащий должен быть примером для других. Ерлан ОМАРОВ
Атырауские госслужащие фотографируются на фоне алкоголя и кальяна
