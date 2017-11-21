Данные факты были выявлены в ходе мониторинга страничек госслужащих в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Об этом сообщил руководитель департамента агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. Под запрет попали - публикации фотографии застолий с алкогольными напитками и курением кальяна. -К примеру, по заключению мониторинга в подразделениях министерства сельского хозяйства был сделан мониторинг 263 госслужащих, из них в соцсетях 14 госслужащих были выявлены негативные фотографии, противоречащие Этическому кодексу государственных служащих. Мониторинги проводятся систематично, так как каждый госслужащий должен быть примером для других.