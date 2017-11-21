20 ноября в 17.30 ученики 6 класса школы №7 из села Кызылтал Бурлинского района были доставлены в центральную больницу Бурлинского района с болями в животе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, все дети, доставленные в центральную больницу Бурлинского района, были полностью обследованы. - 22 ученика шестого класса поступили с жалобами на боли в животе, у двоих была рвота. Дети связывают это с приемом пищи в школе. После данного случая туда были направлены инфекционисты. Сегодня утром 17 детей были отпущены домой, а пятеро еще находятся под наблюдением врачей. У троих диагностировали дискинезию желчевыводящих путей, у двоих - фарингит, - сообщил Канат ТОСЕКБАЕВ. По словам Каната ТОСЕКБАЕВА, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Результаты анализов  детей будут готовы сегодня, 21 ноября, после обеда. Напомним, руководитель отдела образования Бурлинского района Орынбасар ТУЛЕМИСОВ отметил, что 22 ученика были доставлены в больницу с жалобами на боль в животе. Однако он пояснил, что отравления у детей не было. Фото Медета МЕДРЕСОВА