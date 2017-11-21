В паблике @atyrauoil владельцы мойки оставили обращение к жителям домов №1 и 3 микрорайона Алмагуль, на территории которых расположился из бизнес-объект, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам хозяев, территория мойки полностью асфальтирована, грязевые потоки вдоль территории убираются мгновенно персоналом, а вода сливается в специализированные сетчатые сливы с последующим очищением задействованной специализированной техникой. - Конечно же, сожалеем, что из-за действий отдельных автолюбителей высказываются разные негативные мнения относительно нашей автоматизированной мойки. Однако вне зависимости от того, что мы не являемся на то уполномоченным органом, нами будут предприняты меры по разъяснению и предупреждению клиентов об административной ответственности за нарушение общественного порядка, - написал владелец мойки. Напомним, что не так давно жители домов №1 и 3 мкр Алмагуль пожаловались на недобросовестных клиентов круглосуточной мойки. Жильцов возмутила громкая музыка по ночам от авто, грязь и лужи от мытья машин. Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено жителями многоэжек